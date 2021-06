"Oggi Emanuele Pecorino è stato sottoposto ad intervento chirurgico per sindrome retto-adduttoria sinistra. Nei prossimi giorni riprenderà il percorso riabilitativo in vista della stagione 2021/22."



Dietro il linguaggio medico giustamente utilizzato dalla Juventus Under 23 per comunicare l'infortunio occorso al giocatore arrivato nel mercato di riparazione di quest'anno dal Catania, viene disvelato ufficialmente uno dei mali più enigmatici e tediosi che possano affliggere un calciatore: la sindrome retto-adduttoria è infatti una delle forme più frequenti di pubalgia.

Da quando è approdato in bianconero, Pecorino ha giocato solo due spezzoni di partite.