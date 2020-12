Rientrato dal prestito alla Pistoiese,è diventato un punto fermo della difesa della Juventus Under 23. Il ragazzo classe 2000 è cresciuto e maturato, si sta mettendo in mostra in Serie C tanto che la Juventus ha annunciato il rinnovo del contratto fino al 2023. Un messaggio chiaro da parte del club, che punta su questo ragazzo seguito con interesse anche da Andrea Pirlo. Il contratto di Capellini scadeva a giugno, ora si è legato alla Juve per altri tre anni.