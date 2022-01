#Under23 | UFFICIALE, Davide De Marino chiuderà la stagione 2021/22 al Pisa, in prestito con diritto di riscatto.



In bocca al lupo, Davide! pic.twitter.com/AnrnNmEZrC — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) January 31, 2022

Non solo la prima squadra, ma anche la Juve Under 23 è al lavoro sul mercato in queste ultime ore, con la speranza di regalare ulteriori rinforzi ad una squadra già di per se molto attrezzata. In questi minuti c'è da registrare un operazione che è diventata ufficiale e si tratta di quella per il giovane Davide De Marino che, chiuderà la stagione 21/22 con la maglia del Pisa, come testimoniato anche dal tweet social della società bianconera: 'in prestito con diritto di riscatto. In bocca al lupo Davide'.