Il difensore della Juventus Under 23 Filippo Delli Carri è stato protagonista in negativo nella partita di ieri pomeriggio persa contro la capolista Renate per 2-1, dopo l'iniziale vantaggio bianconero firmato Correia. Delli Carri all'82' ha "calpestato" un avversario che era intervenuto in scivolata su di lui: l'arbitro Vigile ha ravvisato gli estremi per il fallo, che essendo in area bianconera ha determinato rigore per il Renate. Il penalty risultato decisivo per il punteggio finale. Il direttore di gara ha espulso Delli Carri, e il Giudice Sportivo della Lega Pro oggi ha comminato al difensore della Juve una squalifica di due giornate. Salterà i primi due impegni del 2021 contro Carrarese e Piacenza.