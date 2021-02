#Under23 | #AlbinoleffeJuve, valida per la 24a giornata del campionato di Serie C, si giocherà sabato 13 febbraio alle 12:30 #ForzaJuve pic.twitter.com/m4ooHbXCf3 — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) February 4, 2021

Dopo la brutta sconfitta di ieri sera contro il Como, risultato di 3 a 0, la Juve Under 23 deve lasciarsi alle spalle quanto successo è ripartire. La prima occasione buona sarà domenica, alle 15, ​quando la squadra di Zauli affronterà il Livorno. Il turno dopo, del 13 febbraio, vedrà i bianconeri sfidare l'Albinoleffe. La gara, originariamente in programma per le 17.30, vedrà, invece, il fischio d'inizio alle 12.30.