Definiti ufficialmente gli impegni per la prossima Serie C 2021/2022 della Juventus Under 23 che si appresta a iniziare la sua quarta stagione tra i professionisti. Quella passata si è conclusa dopo una splendida cavalcata che ha portato la squadra allenata da Mister Lamberto Zauli, quest’anno al suo secondo anno sulla panchina bianconera, a giocarsi la promozione in Serie B. Il cammino si è chiuso al secondo turno dei play-off con la sfida contro la Pro Vercelli, stessa avversaria di qualche giorno fa nella prima amichevole stagionale conclusasi 4-0 in favore della Juve.Passando all’attualità, come dicevamo, il nuovo calendario è stato svelato, ma la prima gara ufficiale vedrà i bianconeri impegnati nella Coppa Italia di Serie C e non in campionato: l’appuntamento per il primo turno della coppa nazionale di categoria, in gara unica, sarà in trasferta, sabato 21 agosto, contro la Pro Sesto.Anche la regular season della Juve si aprirà con una trasferta e nel week-end del 28/29 agosto la metterà di fronte alla Pergolettese, mentre chiuderà i conti la gara casalinga contro il Legnago Salus nel fine settimana del 23/24 aprile 2022. L’unico derby tutto piemontese è quello contro la Pro Vercelli: gara di andata, in casa, in programma per il 18/19 settembre e gara di ritorno fissata per il 22/23 gennaio 2022.Saranno 5 i turni infrasettimanali e l’unica sosta prevista sarà quella tra la prima e la seconda giornata di ritorno (dal 23 dicembre al 7 gennaio 2022).Di seguito il calendario completo: