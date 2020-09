La Juventus Under 23 è pronta a stupire ancora. L’anno scorso la conquista della Coppa Italia di Serie C sotto la guida di Pecchia, quest’anno una nuova avventura agli ordini di mister Zauli. Ecco il calendario apparso sul sito bianconero: “La Juventus Under 23 è pronta a cominciare la sua terza stagione in Serie C. I bianconeri, quest'anno guidati da Mister Zauli, hanno scoperto oggi il cammino che li attende. Il campionato partirà in casa, al Moccagatta, con la sfida alla Pro Sesto e terminerà a Piacenza. Di seguito il calendario completo.



1° giornata: Juventus U23 - Pro Sesto



2° giornata: Giana Erminio - Juventus U23



3° giornata: Juventus U23 – Como



4° giornata: Livorno - Juventus U23



5° giornata: Juventus U23 – Albinoleffe



6° giornata: Pro Vercelli - Juventus U23



7° giornata: Lucchese - Juventus U23



8° giornata: Juventus U23 – Lecco



9° giornata: Novara - Juventus U23



10° giornata: Juventus U23 – Grosseto



11° giornata: Pergolettese - Juventus U23



12° giornata: Juventus U23 – Pistoiese



13° giornata: Olbia - Juventus U23



14° giornata: Juventus U23 - Pro Patria



15° giornata: Juventus U23 – Alessandria



16° giornata: Pontedera - Juventus U23



17° giornata: Juventus U23 – Renate



18° giornata: Carrarese - Juventus U23



19° giornata: Juventus U23 - Piacenza