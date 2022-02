Torna in campo la Juventus Under 23 per affrontare la prima di cinque sfide che la vedranno impegnata nelle prossime due settimana. Sarà il Mantova il primo avversario dei bianconeri nel match valevole per la settima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 14.30 allo Stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria.



Di seguito l'elenco dei bianconeri convocati da Mister Lamberto Zauli per questa partita.



I CONVOCATI



1 Israel Wibmer



2 Leo



3 Stramaccioni



4 Riccio



6 Anzolin



7 Sekulov



8 Leone



10 Soule Malvano



11 Brighenti



13 Poli



14 Compagnon



15 Verduci



17 Zuelli



19 Palumbo



20 Iocolano



21 Miretti



27 Cudrig



28 Barrenechea



30 Boloca



31 Pecorino



43 Ratti



44 Siano