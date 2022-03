Dal sito ufficiale della Juventus:



A distanza di una settimana dall'ultima partita disputata, torna in campo la Juventus Under 23. Ad attendere i bianconeri di Mister Zauli la sfida contro la Pro Sesto. Sarà la terza volta che le due squadre si affronteranno in questa stagione dopo la gara di Coppa Italia e la gara di andata in campionato.



Di seguito l'elenco dei bianconeri a disposizione per la trasferta di Sesto San Giovanni.



I CONVOCATI



1 Israel Wibmer



4 Riccio



5 De Winter



6 Anzolin



8 Leone



9 Da Graca



11 Brighenti



13 Poli



14 Compagnon



15 Verduci



16 Sersanti



17 Zuelli



19 Palumbo



20 Iocolano



22 Raina



26 Barbieri



27 Cudrig



28 Barrenechea



30 Boloca



31 Pecorino



44 Siano



45 Lipari