Terza gara in otto giorni per la Juventus Under 23 che domani pomeriggio, alle ore 14.30, affronterà in trasferta la Giana Erminio. Il match sarà valevole per la venticinquesima giornata di campionato.



Di seguito l'elenco dei giocatori a disposizione di Mister Lamberto Zauli per la partita dello Stadio "Città di Gorgonzola".



I CONVOCATI



1 Israel Wibmer



2 Leo



3 Stramaccioni



4 Riccio



6 Anzolin



7 Sekulov



8 Leone



10 Soule Malvano



11 Brighenti



13 Poli



14 Compagnon



15 Verduci



17 Zuelli



19 Palumbo



20 Iocolano



21 Miretti



22 Raina



26 Barbieri



27 Cudrig



30 Boloca



44 Siano