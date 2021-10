Dopo due vittorie consecutive, contro Mantova e Seregno, la Juventus Under 23 è pronta per questo turno infrasettimanale che la vedrà affrontare in trasferta l'AlbinoLeffe. Il match, valevole per la decima giornata di campionato, si disputerà allo Stadio "Città di Gorgonzola" con fischio d'inizio alle ore 14.30. Di seguito l'elenco dei convocati bianconeri.I CONVOCATI2 Leo3 Stramaccioni4 Riccio5 De Winter7 Sekulov8 Leone12 Garofani13 Poli14 Compagnon16 Sersanti17 Zuelli19 Palumbo22 Raina23 Akè26 Barbieri27 Cudrig29 Kaio Jorge30 Boloca31 Pecorino33 Sekularac37 Daffara