Nella trentunesima giornata di campionato la Juventus Under 23 è pronta a scendere in campo contro la capolista Südtirol. Sono sei i risultati utili consecutivi dei bianconeri che arrivano a questo big match con il morale alto.



Fischio d'inizio alle 14:30, al "Moccagatta" di Alessandria.



Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Mister Zauli per questa partita.



I CONVOCATI



1 Israel Wibmer



3 Stramaccioni



4 Riccio



7 Sekulov



8 Leone



9 Da Graca



11 Brighenti



13 Poli



15 Verduci



17 Zuelli



19 Palumbo



20 Iocolano



22 Raina



23 Aké



26 Barbieri



27 Cudrig



28 Barrenechea



30 Boloca



31 Pecorino



35 Mulazzi



44 Siano



45 Lipari