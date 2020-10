1









Dopo il match di domani sul campo della Giana Erminio, la Juventus Under 23 dovrà aspettare almeno due settimane prima di tornare a giocare. Dati gli impegni di alcuni nazionali a disposizione di Lamberto Zauli, infatti, non solo la partita contro il Como (3^ giornata, programmata in origine per mercoledì 7) ma anche quella contro il Livorno (4^ giornata, in teoria domenica 11) è stata rinviata. Queste le date dei recuperi, come comunicate dalla Lega Pro: contro il Como si giocherà ad Alessandria mercoledì 28 ottobre alle 17.30, mentre col Livorno si giocherà in trasferta mercoledì 4 novembre alle 20.45.