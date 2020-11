"Tommaso Barbieri e Matteo Bucosse hanno effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami ha dato esito negativo e, pertanto, i calciatori possono tornare alla regolare attività in gruppo squadra."

Questo è quanto ha appena comunicato la Juventus Under 23 sui propri canali ufficiali. Piano piano la situazione-coronavirus della "seconda squadra bianconera" va migliorando, anche se da ieri è tornato l'isolamento fiduciario per la positività di capitan Alcibiade. Domenica pomeriggio è in programma la trasferta di Novara.