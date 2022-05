La Juventus Under 23 di Lamberto Zauli dopo il pareggio di ieri per 1-1 contro il Renate ad Alessandria è attesa dalla gara di ritorno. Il Giudice Sportivo però, tramite il sito ufficiale della Lega Pro ha dichiarato che due giocatori non potranno essere della sfida a causa di una squalifica. Si tratta di Hans Nicolussi Caviglia e Emanuele Zuelli. Entrambi erano diffidati e in seguito all'ammonizione sono squalificati per la prossima gara.