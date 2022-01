Dopo la guarigione di Chiellini, arrivano buone notizie sul fronte Covid anche per la Juve Under 23 di mister Zauli. Barrenechea e Boloca sono infatti tornati negativi e potranno tornare presto a disposizione della squadra. Ecco la nota ufficiale del club bianconero: "Enzo Barrenechea e Gabriele Boloca hanno effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid-19. Gli esami hanno dato esito negativo, i calciatori sono pertanto guariti e non più sottoposti al regime di isolamento domiciliare".