Dal sito Juventus.com

"Sono 6 i giovani bianconeri convocati per le rispettive Nazionali.



Hamza Rafia farà parte del gruppo della Nazionale maggiore tunisina che affronterà venerdì 13 e martedì 17 il doppio impegno contro la Tanzania valevole per la terza e la quarta giornata di qualificazione in vista dell’African Nations Cup del 2021.



Giacomo Vrioni, invece, starà agli ordini del C.T. della Nazionale maggiore albanese e prenderà parte all’amichevole di mercoledì 11 con il Kosovo, prima di disputare due match di Nations League con Kazakistan, domenica 15, e Bielorussia, mercoledì 18. Chi farà parte del gruppo dei convocati per il Belgio Under 21 sarà Daouda Peeters che con la sua Nazionale affronterà nell’ultimo match valevole per la qualificazione agli Europei del 2021 la Bosnia-Erzegovina.



Filippo Ranocchia, Filippo Delli Carri e Paolo Gozzi faranno parte dell’Italia Under 21 “B”.".