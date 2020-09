Dopo il test in famiglia contro la prima squadra e il tris rifilato ai dilettanti del Chisola, la Juventus Under 23 affronterà un'amichevole contro un avversario di pari categoria, ossia di Serie C: si tratta dell'Imolese, contro cui la formazione di mister Zauli giocherà domenica alle ore 15 al centro sportivo di Vinovo. Il match si disputerà a porte chiuse. La "seconda squadra" bianconera è stata costituita due anni fa e ha disputato due campionati di C, allenata prima da Zironelli e poi da Pecchia. Quest'anno la corsa si è fermata ai quarti di finale dei playoff.