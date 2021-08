Ufficiale | Del Sole in prestito all'Ancona Matelica #Under23 pic.twitter.com/iMN4QvJ5Yr — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) August 3, 2021

Dopo le voci che si sono rincorse nella giornata di ieri, adesso è ufficiale. Il centrocampista offensivo classe 1998, Ferdinando, andrà a giocare in prestito, squadra di Lega Pro.Il comunicato: "L'Ancona-Matelica comunica l'arrivo dalla Juventus dell’attaccante esterno di piede sinistro Ferdinando Del Sole, classe 1998, nato a Napoli.Cresciuto nel Settore Giovanile del Pescara, dopo essersi messo in luce a suon di gol con la Primavera del Delfino, Del Sole ha esordito in prima squadra in Serie B, collezionando 14 presenze nella prima stagione e 13 presenze con due reti nella stagione successiva.Dopo la breve esperienza con la Juve Stabia, nel gennaio 2020 l’attaccante ha vestito la maglia della Juventus U23, con la quale negli scorsi mesi ha totalizzato 14 presenze e due reti".