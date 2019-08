Il Trapani ha ufficializzato l'acquisto di Lorenzo Del Prete della Juventus Under 23 (dove aveva giocato come fuoriquota). Il difensore ha già parlato al sito ufficiale del club siciliano: ​“Sono entusiasta di essere arrivato in una piazza ambiziosa come Trapani, una realtà che mi ha sempre affascinato. Sono orgoglioso di essere qua e ringrazio la Società ed il direttore per avermi scelto. Penso che il nostro obiettivo principale sia una salvezza tranquilla. Conosciamo molto bene la serie B e sappiamo che comunque tutto può succedere. La mia carriera è stata da terzino fluidificante, gli ultimi due anni ho giocato da difensore centrale, ma prediligo la fascia. Le mie prime impressioni sono state molto positive. Sono rimasto entusiasta della città, dalla gente, dal calore e dalla bellezza. Me ne avevano parlato, ma non la conoscevo e non l’avevo mai vissuta. Per quanto riguarda i miei nuovi compagni, ho trovato un gruppo molto affiatato, dovuto sicuramente anche alla vittoria del campionato in una situazione difficile. Dovrò ambientarmi prima possibile, ma loro mi stanno già facendo entrare molto bene nel gruppo”.