Accantonati i festeggiamenti per aver raggiunto lo storico traguardo dei playoff, la Juventus Under 23 è costretta a fare i conti con il brutto infortunio di Davide De Marino, difensore ex Pro Vercelli che, dal suo arrivo a gennaio, è spesso rientrato nella lista degli 11 titolari stilata da Zauli. Questo il comunicato sulle sue condizioni: "Davide De Marino durante la gara di domenica 25 aprile con la Carrarese ha riportato una distorsione del ginocchio destro. I controlli clinici e strumentali ultimati nella giornata di oggi hanno evidenziato la lesione parziale del legamento crociato anteriore e il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni".