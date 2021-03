Cambia l'orario di una partita della Juventus Under 23. Domenica si giocherà come da programma a ora di pranzo contro la Pergolettese, mentre c'è stata una variazione di orario per la partita successiva. La trasferta sul campo della Pistoiese, infatti, si disputerà mercoledì 17 come da programma originario, ma anziché iniziare alle 17:30 com'era previsto inizialmente, il calcio d'inizio sarà alle 15. Un anticipo di due ore e mezza, in sostanza, per quella che sarà la 31^ giornata di Serie C Girone A per la squadra di Zauli.