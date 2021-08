UFFICIALE | #Under23, Matteo Brunori si trasferisce a titolo temporaneo per una stagione al @Palermofficial.



In bocca al lupo! pic.twitter.com/M5GKpMKURB — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) August 9, 2021

Adesso è, dopo settimane a rincorrere voci. Matteosi trasferisce a titolo temporaneo, dunque in prestito, per una stagione. Andrà al Palermo, dove lo attende il nuovo corso dei rosanero. Dalla Juventus arriva un forte in bocca al lupo, come mostrato dall'account ufficiale Twitter."UFFICIALE | #Under23,si trasferisce a titolo temporaneo per una stagione al Palermo. In bocca al lupo!".