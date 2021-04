Alejandro Marques salterà la prossima partita della Juventus Under 23 per accumulo di ammonizioni. È quanto emerge dalle decisioni del Giudice Sportivo di Serie C. Inevitabile, dato che l'attaccante spagnolo era diffidato ed è stato ammonito nel corso del match dell'altroieri contro la Carrarese. Marques sarà quindi assente in quel di Piacenza, dove l'Under 23 bianconera sarà impegnata domenica alle 17:30 contro i biancorossi Una squalifica da scontare dunque nell'ultima giornata di regular season, per tornare poi in scena "a mente sgombra" per i playoff.