Dopodomani la Juventus Under 23 farà visita alla Pergolettese per il recupero dell'11^ giornata di Serie C girone A, e dovrà affrontare la partita senza un giocatore di livello come Hamza Rafia. Il talentuoso tunisino ha infatti rimediato un'espulsione per doppia ammonizione nel match perso 2-1 a Olbia. Un cartellino rosso arrivato peraltro poco dopo aver realizzato il momentaneo pareggio. Coi bianconeri in dieci, nel finale la formazione sarda ha segnato il gol decisivo con un ex Primavera Juve: King Udoh. Il Giudice Sportivo della Lega Pro oggi ha confermato una giornata di squalifica per Rafia.