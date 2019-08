La Sampdoria ha comunicato ufficialmente la cessione di Erasmo Mulè alla Juventus, che rinforza così la squadra Under 23 con il talentuoso difensore classe '99. Si tratta di un arrivo importante per il reparto arretrato di Fabio Pecchia, che ha preso il posto di Mauro Zironelli in panchina in estate. Questo il comunicato a riguardo del club blucerchiato:



"L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Juventus F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Erasmo Mulè".