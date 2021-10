La Juventus Under 23 è attesa questa settimana da una doppio sfida a pochi giorni di distanza contro il Sudtirol (impegno difficilissimo, contro la capolista del Girone A di Serie C), prima in campionato e poi in Coppa Italia di C. Dopodiché sarà la volta,, di Juve U23-Lecco. Che non si giocherà alle 17:30 come da programma iniziale,Un impegno appena post pranzo per la squadra di Zauli, che viene da tre pareggi consecutivi e continua la sua lotta per un piazzamento playoff.