La Juventus Under 23 è molto attiva sul mercato in questi giorni. Sia dal punto di vista delle entrate che da quello delle uscite. In particolare, negli ultimi giorni si era infiammato l'asse di mercato con la Pro Vercelli. a dare la conferma è proprio il direttore sportivo dei vercellesi, Alex Casella, intervenuto ai microfoni di TuttoC.com: "De Marino passerà alla Juventus Under 23 e Giulio Parodi verrà alla Pro Vercelli. È un profilo che ci darà qualità in difesa. Faremo anche un'operazione a centrocampo".