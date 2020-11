L'inizio stagione della Juventus Under 23 non è stato esattamente esaltante. La squadra fatica ad ingranare e inanellare una serie di vittorie che potrebbero farle risalire la classifica. Lo score, ad oggi, dice: 13 punti in 9 gare disputate e tredicesima posizione in campionato. Oltre i numeri, è difficile dare un giudizio complessivo sulla squadra guidata da Zauli che ha sofferto di diverse indisponibilità a causa del Covid. I giovani bianconeri, quindi, hanno bisogno di tornare in gruppo e lavorare insieme per crescere e migliorare. Nonostante i problemi, però, diverse cose positive si sono viste e la Juventus ha raccolto in un video tutti i gol segnati in campionato fino adesso.