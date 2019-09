TUTTI i gol di agosto dell'#Under23



Il più spettacolare? pic.twitter.com/8D4LXuLK1L — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 4, 2019

E' stato un inizio di stagione tra alti e bassi quello della, sotto la nuova gestione di Fabio Pecchia. Alla vittoria nel turno preliminare di Coppa Italia contro laper 2-0 ha fatto seguito il 3-3 contro la, che ha qualificato a fatica i bianconeri al turno successivo. In campionato, però, finora è andato tutto per il peggio: la seconda squadra, infatti, è stata sconfitta sia dalall'esordio, per 2-0, che dalin casa, vincente per 2-3 allo stadio Moccagatta. La Juventus, comunque, ha raccolto tutti i gol dell'Under 23 fin qui in un emozionante video: