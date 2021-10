Una decina di giocatori della Juventus Under 23 saranno impegnati in questa tornata di gare tra nazionali, con le rispettivi selezioni giovanili.

Questo l'elenco completo dal sito ufficiale della Juve:



I convocati con le Nazionali, dalla Juve Under 23, sono: Barbieri, Cudrig, Garofani, Leone, Pecorino, Riccio, Sekulov, con l'Italia Under 20 che affronterà l'Inghilterra il 7 ottobre, e il Portogallo il 12; Miretti è invece con l'Italia Under 19 insieme ai compagni della Primavera bianconera (gli appuntamenti sono elencati QUI); de Winter se la vedrà, con il Belgo Under 21, con Kazakhistan e Danimarca (8 e 12 ottobre) e Palumbo con la Norvegia U21 nelle stesse date affronterà Croazia ed Estonia.