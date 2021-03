La Juventus Under 23 prepara la sfida di domenica contro la Pergolettese. Sui canali ufficiali del club bianconero potete vedere tutte le foto e i video dell'allenamento di oggi a Vinovo. Tutti gli esercizi, i gesti tecnici, le direttive impartite da mister Zauli. Un "dietro le quinte" della formazione che milita nel campionato di Serie C, bacino di talenti (e talvolta di plusvalenze) per la prima squadra.