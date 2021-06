Laha chiuso la propria stagione con l'eliminazione, in favore della Pro Vercelli, alla seconda fase dei playoff di Lega Pro. Un annata positiva, per i risultati raggiunti e per la valorizzazione dei giovani. Un esempio è il gran numero dei calciatori convocati da Pirlo in prima squadra. Grande lavoro, quindi, quello di Lamberto, al primo anno alla guida dell'Under 23. Sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha raccolto le foto migliori che raccontano l'intera stagione.