La Juventus Under 23 prepara la partita contro il Pontedera di domenica alle 17.30. C'è da cancellare la sconfitta di Alessandria e rilanciare l'assalto alla promozione in Serie B. La squadra sta seguendo alla grande gli insegnamenti di mister Zauli, e qualche incidente di percorso fisiologico per un gruppo così giovane non mette in ombra tutti i progressi.