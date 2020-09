#Under23, tre gol stamattina in amichevole contro il Chisola.

Le firme Marques (rig.), Del Sole (rig.), Petrelli

Le firme Marques (rig.), Del Sole (rig.), Petrelli

Prosegue la preparazione della Juve Under 23 che questa mattina ha sfidato il Chisola in amichevole a Vinovo. ​. La "Juve B" aveva già giocato contro il Novara in settimana perdendo 5-3.