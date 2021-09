La Juventus Under 23 vince 2 a 1, nel recupero della seconda giornata di Serie C contro la Triestina. Di seguito i voti del match:ISRAEL 6.5 – Poco impegnato dagli avversari, presente quando serve. Sul gol non può nullaBARBIERI 6.5 – Ottimo nell’assist per Sekulov, tante discese palla al piede e attento in fase difensivaDE WINTER 6.5 – Muro belga, e non si tratta delle salite con rampe verticali delle classiche del ciclismo. Dalle sue parti, oggi, non si passa. Ottima risposta, dopo la prestazione così così contro la Pro VercelliRICCIO 6 – Bene in copertura, nel gol dell’1 a 1, semplicemente, Negro è più bravo di lui a prendere posizioneANZOLIN 6 – Un po’ timido in fase offensiva, ma si comporta bene dietroSERSANTI 5 – Poco, troppo poco, nel vivo del gioco (Dal 58' AKE' 7 - Non riesce a dare quegli strappi che garantirebbero le ripartenze bianconere. Però, segna un gol PESANTISSIMO e va premiato per questo)ZUELLI 5 – Tanti errori tecnici che rendono la manovra farraginosa (Dal 74' LEONE s.v.)MIRETTI 5 – Anche lui poco preciso e non particolarmente brillante. Nel finale un suo errore rischia di costare il pariSOULE’ 6 – Qualche buono spunto, ma si incaponisce e gioca poco con la squadraPECORINO 5 – Spreca un’ottima occasione nel primo tempo, per il resto poco e nulla (Dal 74' CUDRIG s.v.)SEKULOV 6.5 – Le sue accelerazioni sono come il caffè dopo pranzo, un sussulto che salva dall’abbiocco. Bravo ad anticipare tutti in area e segnare l’1 a 1 (Dal 58' COMPAGNON 5 - Non riesce a dare il suo contributo)All. ZAULI 5.5 – La sensazione è quella che ci sia molto talento, ma ancora inespresso. C’è da trovare una quadra, per non sprecare l'ottimo capitale a disposizione