La Juventus Under 23 ospita il Trento e torna a vincere dopo 3 sconfitte di fila: decisivi Compagnon e Miretti, che ribaltano l'iniziale vantaggio dell'ex Pasquato.



LA CRONACA



95' - FINISCE QUI! La Juve Under 23 torna a vincere: 2-1 al Trento.



90' - 5 minuti di recupero.



85' - GOL DELLA JUVENTUS! Palla dentro di Aké, che arriva sul destro di Miretti: è 2-1 per i bianconeri.



84' - Destro alla distanza di Zuelli: palla ben parata da Marchegiani.



78' - GOL DELLA JUVENTUS: Destro dal limite dell'area di Compagnon: è 1-1!



70' - Ci prova Miretti su calcio di punizione: la conclusione non termina distante dalla porta avversaria.



66' - Che occasione per Soulé: spiovente da angolo, l'argentino aggancia perfettamente, ma Marchegiani la fa sua.



58' - Ci prova Belcastro da calcio di punizione: Israel para.



56' - Pasquato cerca il destro: Israel blocca a terra.



45' - Riprende il match



45' - Termina il primo tempo.



43' - Super Israel su Luci: ancora una volta è Pasquato a dare il 'la' all'azione del Trento, con il portiere bravo a intervenire su Ruffo Luci.



36' - Ancora Brighenti! Meraviglioso tocco di Soulé, per l'attaccante che sbaglia a tu per tu con Marchegiani. La palla resta lì e il destro finisce a lato.



33' - Che occasione per la Juve: colpo di testa di Brighenti, lento e inefficace. Para Marchegiani



29' - Ancora Pattarello! Pasquato lo serve in verticale, Pattarello supera Stramaccioni ma spara alto sul più bello.



28' - La botta di Stramaccioni! Marchegiani alza sulla traversa, un tiro ben scagliato ma centrale



20' - Ottima occasione per Leone, che si libera per il destro: palla bloccata. Poi Aké: tiro deviat, sarà angolo.



16' - La sterzata di Soulé e il cross per Da Graca: il colpo di testa esce di poco fuori.



10' Ecco Belcastro: destro dalla distanza, ma Israel blocca facilmente.



8' - Ci prova Miretti su punizione, ma non trova nessuno in area.



3' - Lancio sulla destra, dove Pattarello s'inserisce e mette in mezzo per Pasquato: il tocco è facile e il gol è dell'ex. 0-1 per il Trento.



1' - Calcio d'inizio



IL TABELLINO

Juventus U23 Trento 2-1 (0-1)

Marcatori: 2′ Pasquato, 78′ Compagnon, 85' Miretti

Juventus U23 (4-4-2): Israel; Leo (61′ Compagnon), Stramaccioni, De Winter, Anzolin; Soulé, Miretti, Leone (61′ Zuelli), Aké; Brighenti (79′ Sekulov), Da Graca. All. Zauli. A disp. Raina, Daffara, Riccio, De Marino, Sersanti, Palumbo, Barbieri, Cudri

Trento (4-3-1-2): Marchegiani; Osuji Chinoye, Trainotti, Carini, Simonti; Ruffo Luci (70′ Scorza), Nunes, Belcastro; Pasquato (79′ Raggio); Pattarello (54′ Vianni), Barbuti (70′ Chinellato). All. Parlato. A disp. Cazzaro, Chiesa, Galazzini, Oddi

Arbitro: Luongo di Napoli

Ammoniti: 38′ Leo, 44′ Belcastro, 80′ Chinellato