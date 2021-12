Vince lacontro il: alditermina 2-1 con le reti di Pasquato e Compagnon, più il sigillo finale di Miretti. Ecco le pagelle.Tante buone cose. Soprattutto, una grande parata su punizione.- Poca spinta, poca verve, poco tutto.Il destro con cui confeziona il pari è proprio bello.Si fa superare con troppa facilità.Tocchi e personalità. Settimana da mettere nel baule dei ricordi.Va più volte vicino alla rete.Due grandissimi tocchi. Ma i compagni non viaggiano allo stesso ritmo.La punizione, un paio di tentativi, e alla fine fa il gol più facile. Dopo il debutto in Champions, la settimana perfetta.Molle in fase offensiva, necessario in quella difensiva.Buon impatto.Impacciato, per fortuna anche altruista: suo l'assist per Miretti.Mamma mia, cos'ha sciupato!Entra nel momento più divertente.Tiene botta, ma quando serve precisione non c'è quasi mai.