I loro nomi erano stati fatti anche in vista della partita contro il Napoli, ma poi non sono comparsi nella lista dei convocati. Alle porte, però, c'è un altro big match, e non è escluso che Allegri possa decidere di puntare anche su di loro. All'allenamento odierno della Juve alla Continassa, infatti, erano presenti anche i giovani Sersanti, Barbieri e Riccio - il primo centrocampista, gli altri due difensori - che hanno lavorato agli ordini del tecnico livornese con il resto della prima squadra. Che possa arrivare presto il loro momento tra i "grandi"? Un'ipotesi non così remota, a maggior ragione a seguito del rinvio causa Covid della terza giornata di ritorno di Serie C, che vedrà la Juve Under 23 "ferma" fino almeno al week-end del 22-24 gennaio.