Nicola Mosti è un centrocampista arrivato alla Juventus Under 23 nell'ultima sessione di mercato dal Monza, in prestito con diritto di riscatto. Anche se lui la Juve la conosceva già, avendo militato nella Primavera negli anni passati. Ha avuto modo di giocare appena due partite, prima di cadere vittima di un infortunio muscolare. Ora però è pronto a rientrare, su Instagram ha diffuso tramite una story una foto del suo allenamento (alle sue spalle Petrelli) e quando mister Zauli diffonderà la lista dei convocati per la partita di domani pomeriggio contro la Pistoiese sapremo se il recupero di Mosti è completo.