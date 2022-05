Manca mezz'ora alla fine del quarto di finale dei playoff nazionali di Serie C, tra Padova e Juventus Under 23. Sale, di conseguenza, la tensione mentre i bianconeri sono alla ricerca di un gol che garantirebbe la qualificazione. Al 57' Zauli decide di inserire forze fresche e sostituire Compagnon per Cudrig. Compagnon, però, come riporta Eleven Sports, non ha preso bene il cambio e non ha ricambiato la stretta di mano di Zauli. Immediata la reprimenda del secondo del tecnico bianconero, Mirko Conte.