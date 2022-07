Dal sito ufficiale dellaQuesto il programma:Juventus Under 23 vs Fossanese allo Juventus Training Center di Vinovo (31 luglio, ore 17)Juventus vs Juventus Under 23 al Campo Comunale di Villar Perosa (4 agosto, ore 17)Juventus Under 23 vs Sanremese allo Juventus Training Center di Vinovo (10 agosto, ore 17)Juventus Under 23 vs Reggiana allo Juventus Training Center di Vinovo (14 agosto, ore 11)Tutte le gare che si disputeranno presso il centro sportivo bianconero di Vinovo si giocheranno a porte chiuse.