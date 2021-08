La Juventus, si sa, ha mancato l'aggancio a Erling Haaland (per volontà dello stesso giocatore) quando ancora non valeva le cifre attuali. Adesso, secondo SerieBNews.com, sta seguendo un giocatore che in patria paragonano proprio ad Haaland. La patria in questione è la Turchia e lui si chiama, 18 anni, centravanti completo che gioca in Germania, nella Primavera dello Stoccarda. Nel caso in cui Cherubini lo prendesse, agevolato dal fatto che il ragazzo è in scadenza di contratto l'anno prossimo, sarebbe un gran bel rinforzo per la Juve Under 23.