Un tifoso d'eccezione. Niccolòè sugli spalti ed è andato a salutare la Juventus Under 23, in campo contro la Fiorenzuola. Il centrocampista, tra i protagonisti di una meravigliosa Cremonese in Serie B, è dunque passato per rivivere un pezzo del suo passato: cresciuto in maglia Juve, il sogno di Fagioli è quello di tornare per diventare protagonista anche in prima squadra, dopo aver fatto e vissuto tutta la trafila delle giovanili.