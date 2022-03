Dopo la vittoria in extremis contro la Pro Sesto, torna oggi in campo la Juventus Under 23, tra le mura amiche del Moccagata di Alessandria. Di fronte una delle corazzate di questo campionato di Lega Pro, il Sudtirol, che ha l'ambizione di puntare dritto verso la Serie B, senza passare dai playoff. Una prova di maturità importante, quindi, per capire a che punto si trovi la squadra di mister Zauli.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus Under 23: In attesa

Sudtirol: In attesa



Arbitro: Sig. Federico Longo della sezione di Paola



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com: