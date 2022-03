di Marco Amato

La Juve Under 23 perde, ma non sfigura. È il caso di dirlo, visto che i giovani bianconeri incontravano una corazzata come il Sudtirol, prima nel girone e compagine costruita per il salto in Serie B. Vero, la squadra di Zauli crea poco e non impensierisce il portiere avversario, ma allo stesso tempo sa essere quadrata e chiudere gli spazi agli ospiti. Diversi gli spunti positivi, quindi, nonostante la posta in palio vada interamente in direzione Tirolo.



LE PAGELLE



ISRAEL 6 - Non ha colpe sul gol, ha meriti nel blindare la porta in un paio di occasioni



BARBIERI 5.5 - Non è solo colpa sua, ma nell'occasione dell' 1 a 0 viene bruciato dal diretto avversario. Peccato, perchè per il resto la sua è una prova ordinata, in fase difensiva



POLI 6.5 - L'attacco avversario scatena la sua potenza di fuoco sulla difesa bianconera, che regge bene e rimbalza la maggior parte dei colpi



RICCIO 6.5 - Vale quanto scritto per Poli, insieme costruiscono un muro che cade in un singolo episodio



VERDUCI 6 - Nel primo tempo, una chiusura fondamentale sul secondo palo: sempre attento alle avanzate avversarie BARRENECHEA 5.5 - Un pomeriggio complicato, il suo. Contornato da piccoli problemi fisici, non il migliore dei modi per tornare titolare dal primo minuto. Sulla prestazione: parte bene, mostra di cosa è capace, ma nell'azione dell'1 a 0 avversario entra molle e non riesce a interrompere l'azione del Sudtirol (Dal 60' LEONE 6 - bene in fase di palleggio)



ZUELLI 6.5 - Tanti palloni intercettati e giocate interessanti con palla al piede: unisce quantità e qualità. Piccola nota negativa: a volte scompare dal vivo del gioco



AKE' 6.5 - La miccia brucia velocemente, pur spegnendosi sempre un attimo prima di arrivare all'innesco. Quella scintilla, però, preoccupa visibilmente gli avversari. La parafrasi: con i suoi strappi, è il più pericoloso dei suoi



BRIGHENTI 6 - Tanta sostanza, rincorse e una mano alla costruzione. Poco pericoloso in fase realizzativa, ma svolge bene il lavoro di raccordo (Dal 69' - PECORINO sv - Esce per infortunio al polso) (Dal 79' SEKULOV sv)



IOCOLANO 5 - Davanti, oggi, si fatica contro la corazzata Sudtirol e lui non riesce ad esprimere tutte le sue qualità (Dal 60' CUDRIG 5.5 - Fatica a lasciare il segno)



DA GRACA 5.5 - Dal manto erboso del Moccagatta emerge tanta sabbia. Lui, sembra un naufrago su un'isola caraibica: lancia SOS ma i compagni lo servono poco e di palloni giocabili non ne arrivano, nemmeno un "Wilson" con cui dialogare (Dal 69' PALUMBO 6 - In mezzo al campo a far girare la squadra nella fase finale)



All. ZAULI 6.5 - Contro la corazzata Sudtirol, prima nel girone, la Juventus Under 23 perde ma non sfigura. Fatica a creare pericoli, ma tiene botta e concede pochi spazi agli avversari. Una sola sbavatura, nel primo tempo, vale il gol che determina la sconfitta