Designata la squadra arbitrale del match di campionato tra la Juve Under 23 e il Sudtirol, capolista del girone A di Serie C. A dirigere la sfida, in programma domenica 13 marzo alle 14.30, sarà Federico Longo della sezione di Paola, affiancato dagli assistenti Stefano Camilli di Foligno e Giuseppe Centrone di Molfetta. Scelto come quarto uomo Mattia Caldera di Como. Si preannuncia una partita tosta per la squadra di mister Zauli, che comunque proverà a centrare il secondo successo consecutivo dopo la vittoria acciuffata all'ultimo istante contro la Pro Sesto grazie a un gol di Koni De Winter.