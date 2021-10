Il rigore stampato sul palo da Cudrig in Juventus Under 23-Pro Sesto aggiorna una statistica clamorosa che riguarda la squadra bianconera: su ben 7 rigori di cui già i bianconeri hanno beneficiato in questo inizio stagione tra campionato e coppa di Serie C, soltanto uno ne è stato segnato. Sono addirittura 6 quindi gli errori, penultimo dei quali quello di Kaio Jorge nell'ultima partita contro l'Albinoleffe, e ultimo dei quali questo di oggi.Un autentico tabù.