La Juventus Under 23 ha superato il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C con una bella vittoria per 2-0 sulla Pergolettese. Il successivo scoglio da superare si chiama Reggiana, ma la partita è stata spostata da domenica 18 agosto al successivo lunedì 19. Il motivo? Nel weekend precedente è in programma al Mapei Stadium, che ospita le partite della Reggiana, la sfida di Coppa Italia tra il Sassuolo e la vincent tra Spezia e Pro Patria.