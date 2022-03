Nella lista dei calciatori convocati per la partita di oggi, tra Juventus Under 23 e Sudtirol, non compare Matias Soulé. Il trequartista argentino non era aggregato alla Prima squadra e, quindi, la sua assenza non è legata alla trasferta di ieri a Genova. Per il calciatore un turno di stop, a causa di una sindrome influenzale che lo ha colpito negli ultimi giorni.